الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من مخيم العروب

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سبعة مواطنين من مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب، واعتقلت كلا من: رامي عميد هديب (20 عاما)، ومحمود عيسى جوابرة (24 عاما)، واحمد رافت بدوي (17 عاما)، وعبيدة عماد الراعي (17 عاما)، وعنان نضال الشريف (23 عاما)، وسيد عماد الراعي (48 عاما)، ومحمد عيسى جوابرة (20 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في حارة ابو سنينة جنوب المدينة، وعرف من اصحابها، الاسير المحرر نسيم فضل ارفاعية، وعبد الرحيم عوض ابو حسين، وماجد علي عيسى ابو حسين، وعبد غيث.