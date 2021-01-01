  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إسرائيل تعلن عن حدث هو الأول من نوعه على الحدود المصرية

الخميس 01 يوليو 2021 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعلن عن حدث هو الأول من نوعه على الحدود المصرية



القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن انطلاق حدث هو الأول من نوعه على الحدود المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة.

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأنه للمرة الأولى منذ تأسيس إسرائيل سيتم البدء في نشر نساء عسكريات ضمن سلاح المدرعات في الخط الأول على الحدود المصرية.

وتابعت: "للمرة الأولى سيتم نشر دبابات داخلها مقاتلات وقائدات، على حدود مصر، وذلك على الرغم من حقيقة أن الجيش الإسرائيلي لم يقرر بعد ما إن كان دمج النساء في سلاح المدرعات قد نجح من عدمه".

وفي مارس/ آذار الماضي أكملت 8 ضابطات إسرائيليات في شعبة حماية الحدود بالجيش دورات تدريبية للالتحاق بالمدرعات لقيادة 10 عسكريات تم تجنيدهن في سلاح المدرعات بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفق ما أفادت به القناة.

وسيتم نشر القائدات والمقاتلات ضمن سلاح المدرعات خلال 10 أيام للقيام بنشاطهن العملياتي الأول على الحدود المصرية.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر لـ"سما" : فياض قد يشكل حكومة الوحدة الوطنية القادمة والتقى الرئيس عباس قبل قدومه لغزة

محدث : الرئيس يصل عمان ويجتمع مع العاهل الأردني (صور

المقاومة تملك أوراق ستردع المحتل.. هنية: ما أخذناه بسيف القدس لن نعطيه لأحد بسيف الإعمار

وزير خارجية الإمارات يجري أول مقابلة مع الإعلام العبري وهذا ما قاله ..

للمرة الثانية خلال أسبوع.. وفد إسرائيلي رفيع يصل القاهرة تزامنا مع وصول وفد من حماس

"رسالتان مهمتان للغاية".. سفير اسرائيل يكشف تفاصيل اجتماع ريفلين مع بايدن

النائب العام العسكري يتسلم تقريري لجنة التحقيق والنائب العام المدني بقضية نزار بنات

الأخبار الرئيسية

واللا : إجتماع للكابينت لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم التنازل لحماس

صحيفة: "إسرائيل" تفشل جولة جديدة من محادثات صفقة تبادل الأسرى

إعلام إسرائيلي: تل أبيب تبعث رسالة لحماس عبر مصر.. اليك فحواها

إدارة بايدن ترفض شرطاً وضعته إسرائيل لإعادة إعمار غزة..وتحذر من تطرفها

بايدن

"رسالتان مهمتان للغاية".. سفير اسرائيل يكشف تفاصيل اجتماع ريفلين مع بايدن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية