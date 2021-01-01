"إسرائيل": تحذير من احتمال تعطل الرحلات الجوية بسبب كورونا

القدس المحتلة/سما/

قالت وزيرة الداخلية الاسرائيلية أييليت شاكيد إن الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل قد تتعطل مرة أخرى إذا استمر عدد الإصابات بكورونا في الارتفاع.

وأفادت شاكيد عن حزب "يمينا" للصحفيين في مطار بن غوريون إلى أن "الوضع في مطار بن غوريون هو مصدر القلق الرئيسي" محذرة من أن "الحل البسيط هو إغلاق المطار. لكن الوضع اليوم مختلف عما كان عليه، ونحاول إبقاء المطار مفتوحا. ولكن إذا زادت الإصابة بالأمراض ستتوقف الرحلات".

تم تحديد 293 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل الثلاثاء، من بين حوالي 63000 اختبار فحص تم إجراؤها، وفقًا لتحديث من وزارة الصحة صدر الأربعاء.