بعد فشل الصفقة مع السلطة.. محادثات "إسرائيلية -بريطانية" لتزويدها باللقاحات

القدس المحتلة/سما/

كشف موقع واي نت العبري، الليلة الماضية، عن محادثات بين إسرائيل وبريطانيا وشركة فايزر من أجل تزويد الأخيرة بصفقة لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وأوضح الموقع، أن هذه المحادثات تجري على خلفية اقتراب موعد انتهاء صلاحية اللقاحات المتوفرة في مخازن الصحة الإسرائيلية، وبعد فشل الصفقة التي كانت ستتم مع السلطة الفلسطينية لتزويدها بتلك اللقاحات.



ووفقًا للموقع، فإن المحادثات تجري على أن توفر إسرائيل لصالح بريطانيا ما يقرب من مليون لقاح فائض من شركة فايزر والتي ستنتهي خلال شهر ولا يتوقع استخدامها، وفي المقابل ستحصل تل أبيب على جرعات اللقاح التي من المفترض أن تمنحها شركة فايزر إلى لندن في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل والتي ستكون لقاحات مطورة وأكثر فاعلية ضد السلالات التي تظهر من الفيروس ومنها الهندية.

وأشار الموقع، إلى أن هذه الصفقة في حال تم التوافق عليها بين تل أبيب ولندن، فستكون مرهونة بموافقة شركة فايزر.

وبحسب الموقع، فإن إسرائيل بحاجة إلى هذه الصفقة في ظل أن آخر موعد يمكن فيه الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح هو التاسع من يوليو/ تموز الجاري، حيث ستنتهي الصلاحية النهائية في نهاية الشهر.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت دعا “الشباب المراهقين” في إسرائيل إلى التطعيم في ظل وجود ما يكفي من لقاحات، مشيرًا إلى أنها شارفت على الانتهاء ويجب التطعيم بها قبل وصول لقاحات كافية أخرى متاحة للجميع.

القدس