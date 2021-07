اعتقال المتفرجة "المتهورة" التي تسببت في حادث كبير ضمن سباق فرنسا للدراجات-(فيديو)

اعتقلت قوات الأمن في فرنسا، الأربعاء، المتفرجة التي تسببت في حادث كبير خلال المرحلة الأولى من سباق فرنسا للدراجات الهوائية، بعد أن سلمت نفسها لمركز للشرطة.

واحتجزت المتفرجة الفرنسية التي يبلغ عمرها 30 عاما في مركز للشرطة في لاندرنو في بريتاني، وهي المنطقة الواقعة بشمال غرب فرنسا، التي أقيمت فيها المراحل الأربعة الأولى من أكبر سباق للدراجات في العالم.

