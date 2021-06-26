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اعتقال المتفرجة "المتهورة" التي تسببت في حادث كبير ضمن سباق فرنسا للدراجات-(فيديو)

الخميس 01 يوليو 2021 04:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال المتفرجة "المتهورة" التي تسببت في حادث كبير ضمن سباق فرنسا للدراجات-(فيديو)



باريس/سما/

اعتقلت قوات الأمن في فرنسا، الأربعاء، المتفرجة التي تسببت في حادث كبير خلال المرحلة الأولى من سباق فرنسا للدراجات الهوائية، بعد أن سلمت نفسها لمركز للشرطة.

واحتجزت المتفرجة الفرنسية التي يبلغ عمرها 30 عاما في مركز للشرطة في لاندرنو في بريتاني، وهي المنطقة الواقعة بشمال غرب فرنسا، التي أقيمت فيها المراحل الأربعة الأولى من أكبر سباق للدراجات في العالم.


واتهمت المتفرجة بإحداث إصابات وتعريض حياة آخرين للخطر.

ففي السبت الماضي، سقط المتسابق الألماني توني مارتن، عندما ارتطم مباشرة بلافتة كانت تحملها المتفرجة التي كانت تنظر في الاتجاه الآخر، نحو كاميرات التلفزيون، مما تسبب في فوضى عارمة بعد مرور 47 كيلومترا من المرحلة.


ووقع حادث كبير آخر في في نهاية متوترة لمرحلة يوم الاثنين في طرق ضيقة، مما أدى إلى احتجاج جماعي من المتسابقين المشاركين في سباق فرنسا خلال المرحلة الرابعة، أمس الثلاثاء.

#سباق فرنسا للدراجات #فرنسا

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