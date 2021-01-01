قناة عبرية: وفد أوروبي يلتقي بماجد فرج لبحث قضية اغتيال نزار بنات

القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة كان العبرية، ان وفداً مكوناً من 20 قنصلًا ودبلوماسيًا أوروبيًا، التقى برئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج في مكتبه في رام الله بناء على طلب الجانب الأوروبي.

وقالت القناة العبرية:" سعى دبلوماسيون أوروبيون للحصول على توضيح من السلطة الفلسطينية في أعقاب مقتل الناشط المعارض نـزار بنات الأسبوع الماضي خلال اعتقاله في الخليل، وقد أحيل الطلب إلى السلطة في اجتماع عقد أمس بين قرابة 20 قنصلًا ودبلوماسيًا أوروبيًا مع رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج في مكتبه في رام الله بناء على طلب الجانب الأوروبي".





وتابعت:" ماجد فرج اعترف للأوروبيين بأن السلطة تدرك وقوع خطأ، وتحقق في ملابسات الحادث وستستخلص العبر، ولقد احتج الدبلوماسيون على استخدام القوة المفرطة من جانب قوات الأمن التابعة للسلطة ضد المتظاهرين الذين خرجوا للاحتجاج على مقتل بنات".

ومن المقرر أن يلتقي غداً وفد من الدبلوماسيين الأوروبيين بأسرة الناشط السياسي نزار بنات.