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استقالة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي

الأربعاء 30 يونيو 2021 11:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي



القدس المحتلة /سما/

قدم رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، استقالته إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ليعبر بذلك عن رغبته بإنهاء 4 سنوات من شغله لهذا المنصب التابع مباشرة لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وكان بينيت قد طلب من بن شبات، الاستمرار في شغل المنصب الأمني الرفيع، بعد تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في 13 حزيران/ يونيو الجاري، بهدف الحفاظ على الاستقرار والاستمرارية في المنصب الذي عادة ما توكل إليه ملفات سياسية ذات طابع أمني، من ضمنها جهود التوصل إلى اتفاقيات تطبيع مع دول عربية.

وسيظل بن شبات، الذي حاز على ثقة رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، في العديد من الملفات، من بينها ملف مواجهة انتشار جائحة كورونا والتطبيع مع دول عربية، في منصبه حتى نهاية آب/ أغسطس المقبل، على أن يعين بينيت خليفة له حتى ذلك الحين.

#مجلس الأمن القومي الإسرائيلي #مئير بن شبات #الحكومة الاسرائيلية #نفتالي بينت

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