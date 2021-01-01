جامعة القدس المفتوحة تخرج الفوج الثاني من الدبلوم المهني "فوج الصمود"

رام الله /سما/

خرجت جامعة القدس المفتوحة ووزارة العمل، يوم الاربعاء الموافق ‏30‏/6‏/2021م، الفوج الثاني من الدبلوم المهني "فوج الصمود"، من تخصصي الصحة والسلامة المهنية، والفندقة، وذلك في احتفال أقيم في منتزة الوادي الاخضر سمر كافية بأريحا بحضور رئيس مجلس الأمناء المهندس عدنان سمارة ومحافظ أريحا والأغوار اللواء جهاد أبو العسل و رئيس جامعة القدس المفتوحة ا.د. يونس عمرو و د. كمال سلامة مدير فرع أريحا و رئيس بلدية أريحا أ. سالم غروف ،و م. محمد فحل مدير مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع ، وأ.امجد جابر مدير مديرية وزارة العمل في أريحا، وأمين سر فتح نائل أبو العسل ،ونقيب العاملين أ.عوض مسحل ،ورئيس المجلس القطري زياد الواوي ومدراء المؤسسات الأمنية والمدنية وبعض الشخصيات الاعتبارية في محافظة أريحا والأغوار..

وألقى مدير فرع الجامعة في أريحا والأغوار د. كمال سلامة كلمة افتتاحية رحب بالضيوف والخريجين وأسرهم وأكدعلى اهمية الدبلومات المهنية وضرورتها ، كما تحدث عن أهمية الشراكة المجتمعية ودور المؤسسات في اريحا وجعلها تعمل من اجل خدمة المجتمع لتحقيق رؤية الشراكة بين افراد المجتمع الفلسطيني والعمل ضمن فريق واكد أن الجامعة تسعى دائماً لتخريج كادر مميز يخدم الوطن، منوهاً بالدورات التي يعقدها مركز التعليم المستمر ودورها في تطوير قدرات أبناء المجتمع المحلي وطلبة الجامعة بإشراف مدربين مميزين.

وكما نقل المحافظ أبو العسل التهاني للخريجين متمنيا لهم مزيدا من التقدم و النجاح في حياتهم المستقبلية وأهمية العلم وخاطب الخريجين بأنهم حماة الوطن والثناء على دور الجامعة وما تقدمة للمجتمع الفلسطيني ذاكراَ أهميتها. فقد إضافة نقله نوعيه في محافظة اريحا والأغوار وشدد المحافظ ابو العسل انه بالتدريب والتأهيل والتسلح بالعمل نقضي على الاحتلال وأضاف ان شعبا يرأسه الرئيس محمود عباس بفضل حنكته وصمود الحركة والشعب افشلوا صفقة القرن وكل المؤتمرات والمشاريع المشبوهة مطالباً الشعب الفلسطيني التوحد والتصدي للأعداء بالمرصاد كما شكر الحضور والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والتحرير للأسرى.

اما مدير مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع م. محمد فحل فقد هنأ الخريجين متمنياً لهم التوفيق والنجاح ، كما تحدث عن تطوير برنامج الدبلومات في الجامعة وانه يلبي احتياجات سوق العمل، وتمنى للخريجين الحصول على فرص عمل ، وطلب التكامل مع وزارة العمل واستكمال باقي الدبلومات تلبي احتياجات المحافظة.وانه سيتم تطوير مركز الأبحاث الزراعية لدعم المحافظة .والتعاون مع مركز التشغيل لدعم وتمويل المشاريع.

وبين أ.د يونس عمرو ان هذه البرامج ترجمة لرسالة جامعة القدس المفتوحة جامعة الكل جامعة الوطن الفلسطيني جامعة الشهداء والمناضلين كما بين دور العمل الوطني والمهني والتعاون مع محافظ أريحا في رعاية الطلبة بالتغلب على البطالة في المحافظة وضرورة مواكبة احتياجات السوق. كما اكد على الاهتمام بالدبلومات المهنية.

حيث اثنى على الطلبه والسعي الى حماية القدس عاصمة دولة فلسطين .ودعا وزارة العمل وباقي القطاعات والمؤسسات رعاية الطلبة والخريجين .

كما تحدث عن المؤتمر العلمي "الرواية الصهيونية ما بين النقض والتفكيك".

ودعا باقي الفروع الى تعميم الدبلومات التي تواكب احتياجات السوق من التخصصات الأكاديمية والمهنية وحرصها على التطور الدائم.

كما اكد م. عدنان سمارة التحدث عن اهمية العمالة ووصى ان نطور التعليم المهني والتقني ، كما اكد على اهمية التعليم الالكتروني والتعليم المدمج مما جعل جامعة القدس المفتوحة حاضرة ومستعدة لهذا النظام . كما تحدث عن برنامج الجامعة للماجستير .

وتحدث أ. امجد جابر وزارة العمل في اريحا عن اهمية الدبلومات في الجامعة وهي مكملة للتعليم الاكاديمي وجانبه المهني وحاجة السوق للدبلومات وتهيئة فرص العمل .

حيث طلب من الادارة العليا متابعة اجراءات اعتماد مركز مهني تدريبي في فلسطين لمنح شهادة مشرف فلسطيني في الصحة والسلامة المهنية لخلق الاف لفرص العمل.



وألقت الطالبة أسماء قطراوي كلمة الخريجين تخصص الفندقة والطالبة نرمين جلايطة تخصص الصحة والسلامة وأشادوا بدور الجامعة والطاقم التعليمي في المجتمع الفلسطيني فيما تولت د. أماني ريان عرافة الحفل وقدم الفنان عدي الريماوي مجموعة من الاغاني الوطنية تلى ذلك توزيع الدروع على المؤسسات الشريكه والداعمة في انجاح الدبلومات المهنية ثم توزيع الشهادات المعتمدة من وزارة العمل على الخريجين.



طلبة الدبلوم المهني المتخصص في الفندقة

أسماء صالح قطراوي،اسيل يوسف براهمه،بيان ناصر أبو راشد،حكمت محسن عمر،خديجة منير جلايطة،سالي سائد مناصرة،سندس فتحي دامو،سهام محمد بليلات،عدي يوسف نجوم،عيد محمد سراديح،محمد سليمان يماني،مريم حسين فرج،ملك سمير نجدي،مؤمن باسل محمود،نور احمد الفيلالي،نور عبد المنعم القريشي، هديل ياسر سيوري.

طلبة الدبلوم المهني المتخصص في الصحة والسلامة المهنية

براءة محمد احمد غروف،نرمين شفيق موسى جلايطة،نائل منصور ابراهيم منصور، محمود محمد حسن خرابشة،مارلين عطية علي جلايطة،فاطمة داود نايف قريشي، صابرين جمال عمر عويضات،شهد ياسر اسماعيل جمل،رناد يعقوب محمد خليل سيوري،سعاد يوسف محمود العطار،محمد خيري احمد براهمة،اسيل عماد داوود عواجنة،دعاء نصري ابو عبيد،مرام شراري محمد صباح،داود حسين محمود صالح.