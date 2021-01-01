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العالول: فتح اذا استفزت وقفت كلها على قلب رجل واحد

الأربعاء 30 يونيو 2021 10:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: فتح اذا استفزت وقفت كلها على قلب رجل واحد



نابلس /سما/

شارك آلاف المواطنين مساء اليوم بالمهرجان الجماهيري الحاشد الذى دعت إليه حركة فتح في محافظة نابلس تحت شعار "جبل النار حراس البيدر ... فلسطين حدودها ارواحنا" وذلك على دوار الشهداء بوسط مدينة نابلس.

وقال محمود العالول نائب رئيس حركة فتح امام آلاف الفتحاويين "لا أحد يستفز فتح .. لأن اذا ما استفزت وقفت كلها على قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على دماء الشهداء ومن أجل الحفاظ على المشروع الوطنى الفلسطيني".

واضاف العالول "كلما احتدمت المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي نجد من يحاول أن يشتت قوتنا ويعرقل المسيرة ولفت الأنظار عن الاحتلال وجرائمه ."

وقال العالول أن "من يتآمر على فتح في هذه المرحلة .. لانه فتح رفضت صفقة القرن ورفضت التخلى عن القدس وعن الحقوق الوطنية" .

وحيا العالول كافة "القرن والمدن المقاومة في كافة الاراضي الفلسطينية" وقال إن "بيتا هي ايقونه المقاومة الشعبية وأكد أن المعركة مستمر حتى الحرية ".
وألقى محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان كلمة الرئيس محمود عباس حيث نقل تحيات الرئيس إلى كافة أهالي محافظة نابلس بكافة أطيافها وابرق رمضان في كلمته التعازي إلى عائلة وأبناء وزوجة وام نزار بنات قائلا "هذا دم فلسطيني ونحن لا نفرق اطلاقا بين اي دم فلسطيني".

واضاف "نقول إلى الاشخاص الذين يحاولون ركوب الموجه لمصالح خاصة . خسئتم".
وحيا محافظ نابلس كافة القرى الصامدة والمقاومة في كافة أنحاء المحافظة .
والقت والدة الشهيد ادهم عليوة كلمة شهداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية أكدت فيها أن اروح الشهداء قدمت من أجل الوطن والقضية الفلسطينية وان هذا المشروع يجب أن يستمر وينتصر .
وشارك بالمهرجان آلاف المواطنين الفلسطينيين في محافظة نابلس على دوار الشهداء استجابة لدعوة وجهتها حركة فتح دعما للشرعية الفلسطينية ونصرة للمؤسسة الأمنية الفلسطينية والتطبيق القانون دون مصالح ومهارات

#حركة فتح #محمود العالول #نابلس

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