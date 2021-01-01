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فرق إنقاذ إسرائيلية تشارك في انتشال ضحايا برج ميامي المنهار

الأربعاء 30 يونيو 2021 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرق إنقاذ إسرائيلية تشارك في انتشال ضحايا برج ميامي المنهار



القدس المحتلة /سما/

يشارك 15 من ضباط الإنقاذ الإسرائيليين التابعين لقيادة الجبهة الداخلية في أعمال البحث عن الضحايا بين أنقاض البرج المنهار قرب شاطي ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.
 
وبحسب صحيفة "يديعوت" أحرونوت" قال ضابط في وفد قيادة الجبهة الداخلية إن هناك احتمالا ضئيلا في العثور على ناجين تحت الأنقاض.
 
وأضاف أن ارتفاع الأنقاض يصل إلى 8 أمتار ويتم حظر جزء من الموقع بسبب الخوف من الانهيار، وسيستمر العمل هنا لمدة أسبوع آخر على الأقل.
 
يشار إلى أنه بعد أسبوع من انهيار البرج السكني بالكامل على ساكنيه لا يزال حوالي 150 شخصًا في عداد المفقودين، وحتى الآن تم تحديد هوية أربعة ضحايا على الأقل وإنقاذهم من تحت الأنقاض.

#اسرائيل #الولايات المتحدة #فرق انقاذ #شاطي ميامي

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