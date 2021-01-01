رأفت: يطالب المؤسسات الدولية بإنقاذ حياة الأسير الغضنفر

رام الله /سما/

حيا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت صمود الأسير العضنفر أبو عطوان الذي تعتقله سلطات الاحتلال إداريا، والمضرب عن الطعام منذ 57 يوما والذي تتعرض حياته للخطر بسبب عدم استجابة سلطات الاحتلال لمطالبة.

وأكد في تصريح له، مساء اليوم الأربعاء، متابعة التحرك مع المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الصليب الأحمر الدولي من أجل وقف الاعتقال الإداري، مدينا استمرار الاحتلال في مواصلة سياسة الاعتقال الإداري.

وطالب إسرائيل بالتوقف عن سياسة الاعتقال الإداري والافراج الفوري عن الأسيرات والأسرى، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات القمعية والارهابية بحق جميع الأسرى تخالف كل قرارات الشرعية الدولية، وشعبنا يقف مع أبنائه وبناته في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي حتى نيلهم حريتهم.

في السياق ذاته، أكد رأفت أن هذه الحكومة الإسرائيلية الجديدة تتبع نفس سياسة وإجراءات نتنياهو بشأن مدينة القدس القائمة على التهجير القسري للمقدسيين، سواء في حي البستان أو بطن الهوى أو الشيخ جراح وغيرها، وتعمل على إنشاء المزيد من البؤر الاستيطانية وتوسيع المستعمرات الاستيطانية في عموم انحاء الضفة الغربية، كما تواصل حصارها على قطاع غزة".

ولفت رأفت إلى أن ما حصل بالأمس في حي البستان في سلوان واعتداء عصابات المستوطنين على المواطنين في الشيخ جراح، يؤكد الأيدولوجية الإسرائيلية القائمة على تدمير حل الدوليتين.

وحيا رأفت أبناء وبنات شعبنا الذين تصدو للاحتلال في القدس المحتلة وفي بيتا، مشددا على مواصلة التصدي للاحتلال في عموم الأراضي الفلسطينية حتى زوال الاحتلال الاستعماري عن جميع الأراضي التي احتلت عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشرقية المحتلة.