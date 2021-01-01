  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

صورة: سفارة فلسطين بمصر توقع اتفاقية لتخفيف الأعباء عن الطلبة الفلسطينيين

الأربعاء 30 يونيو 2021 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: سفارة فلسطين بمصر توقع اتفاقية لتخفيف الأعباء عن الطلبة الفلسطينيين



القاهرة /سما/

وقعت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، وجامعة ميريت ومجموعة طيبة التعليمية برتوكول تعاون مشترك لتخفيض رسوم الطلبة الفلسطينيين في كل من معاهد "طيبة" العليا ومدارس "طيبة" المتكاملة للغات، وجامعة ميريت، لتخفيف الأعباء على الطلبة الفلسطينيين وتيسير العملية التعليمية لهم في شتى المراحل الدراسية.

واتفق الطرفان على دعم وتعزيز التعاون الأكاديمي في المجالات الدراسية، وأن تعامل إدارة جامعة ميريت ومعاهد "طيبة" العليا ومدارس "طيبة" الطلبة الفلسطينيين معاملة الطلبة المصريين، وتحديد نسبة إعفاءات خصم من الرسوم المقررة للطالب المحتاج الذي توصي السفارة بمساعدته بعد موافقة إدارة المؤسسات التعليمية المذكورة، إلى جانب الاتفاق على تبادل المواد في المجال الثقافي والتعليم والبحث والنشر العلمي وتبادل المعلومات الأكاديمية، وإجراء البحوث المشتركة وتنظيم المؤتمرات في التعليم والبحث العلمي، وتنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية والأكاديمية المشتركة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ومثل جامعة ميريت رئيس مجلس أمنائها، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة طيبة التعليمية صديق عفيفي، ومثل سفارة دولة فلسطين المستشار الثقافي ناجي الناجي، بحضور رئيس جامعة ميريت سوسن مرسي، ومدير إدارة الوافدين أحمد السيد، وأمين عام الجامعة شريف حمدان، ومدير إدارة الوافدين والتعاون الدولي لمجموعة طيبه التعليمية رشا جوهر، وعميدة المعهد العالي للحاسب هناء الخطيب، ومن سفارة فلسطين مسؤول شؤون الجامعات والأنشطة الطلابية بالسفارة سليم التلولي، ومسؤول الشؤون الأكاديمية والبحثية إياد أبو الهنود.

بدوره، أكد الناجي استراتيجية دولة فلسطين بالحرص على الاهتمام بقطاعي التعليم والثقافة كسلاحي مقاومة للفلسطينيين في مجابهة الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على جهود السفارة في العمل على تيسير مهمة تلقي العلم لكافة أبناء الشعب الفلسطيني في كافة المراحل التعليمية والكليات المختلفة.

من جهته، رحب عفيفي بهذا التعاون البناء مع سفارة فلسطين بمصر، مؤكدا استمرار عمل جامعة ميريت ومدارس ومعهد طيبة في العمل على التيسير على أبناء فلسطين في كافة المراحل الدراسية للتعليم الأساسي والعالي.

7

#سفارة فلسطين #مصر #سفارتنا بالقاهرة #الطلبة الفلسطينيين #الجامعات المصرية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: السلطة ترفض تحويل المنحة القطرية عبر البنوك الفلسطينية وهذه شروطها لتحويلها ..

صحة غزة توضح: ماذا سيحدث لمن لم يتلقَ لقاح كورونا في القطاع..؟

قناة 13: ابومازن سيلتقي الرئيس الاسرائيلي قريبا.. ما علاقة اردوغان؟

الرجوب يوجه عدة رسائل: نحن على مفترق طرق.. وإعمار قطاع غزة أولوية لنا ولكن!

هل انتهى “شهر العسل” بين الإمارات والسعودية؟.. ضاحي خلفان يُجيب

بعد رفض مصر والسودان .. إثيوبيا: لا نحتاج مباركتهما لملء السد

صحيفة عبرية: هل تعلم إسرائيل شيئاً عن “قوة التدخل الأردنية” في الحرم القدسي؟

الأخبار الرئيسية

القنصلية الأميركية

الكشف عن موعد إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس

الجيش الإسرائيلي ينهي استعداداته لحرب ضد حزب الله.. ويعلن عن اهداف عسكرية

9

تشمل 30 بندًا.. مصادر: السلطة الفلسطينية سلمت مبعوث الإدارة الأميركية وثيقة “إجراءات بناء الثقة”

إعلام مهم من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

وزيرة الصحة: حالتا وفاة و 86 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية