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نيابة الأحداث تنفذ جولة تفتيشية للحد من عمالة الأطفال في محافظة سلفيت

الأربعاء 30 يونيو 2021 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيابة الأحداث تنفذ جولة تفتيشية للحد من عمالة الأطفال في محافظة سلفيت



سلفيت /سما/

نفذت النيابة العامة في مدينة سلفيت ممثلة بوكيل نيابة الأحداث، رنا قصراوي، وبالتنسيق مع وزارة العمل وبمشاركة ممثلين عن المحافظة وشرطة الأحداث ووزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء جولة تفتيشية في اسواق المدينة وميادينها العامة للحد من عمالة الأطفال.

وأفاد مكتب النائب العام، ان تنفيذ هذه الجولة جاء بهدف التأكد من عدم وجود أي مخالفات مرتكبة بحق الأطفال أو بشأن تشغيلهم فيها بشكل مخالف للقانون، وذلك للحد من عمالة الأطفال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يقوم باستغلالهم وتوفير الحماية لهم.

وتم خلال الجولة رصد أكثر من حالة للأطفال يعملون في الأسواق وتم التعامل معهم وفق الأصول والقانون.

#النيابة العامة #سلفيت

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