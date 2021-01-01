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"ليس عليك أن تكون يهوديًا حتى تكون صهيونيًا"

أردان: بايدن يحب إسرائيل لكن لا يمكننا التقليل من شأن خلافاتنا

الأربعاء 30 يونيو 2021 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردان: بايدن يحب إسرائيل لكن لا يمكننا التقليل من شأن خلافاتنا



القدس المحتلة /سما/

قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان: إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لديها نهج تجاه إسرائيل مختلف تمامًا عن سلفه الرئيس الأسبق باراك أوباما.
 
وأضاف أردان في حديث للقناة السابعة العبرية: "أعتقد أنه لا يمكنك مقارنة روح الأشياء وشعور الصداقة الذي أشعر به من الإدارة الأمريكية الحالية. بالأمس فقط عندما تحدثنا سويًا خلال الاجتماع مع الرئيس رؤوفين ريفلين، كرر بايدن تصريحه ’ليس عليك أن تكون يهوديًا حتى تكون صهيونيًا".
 
وأكد أردان أن بايدن "لديه حب حقيقي لإسرائيل، لكن لا يمكننا التقليل من شأن خلافاتنا.. نعتقد أن إدارته ترتكب خطأ فادحًا بالعودة إلى الاتفاق النووي القديم مع إيران، لكننا لسنا بحاجة إلى خلق أزمة مع الولايات المتحدة بسبب هذا الخطأ، لأن القيام بذلك من شأنه أن يضر بعلاقتنا العظيمة مع الولايات المتحدة"، وفق تعبيره.

#اسرائيل #جلعاد اردان #جو بايدن #الادارة الامريكية #الولايات المتحدة

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