وزارة التعليم بغزة توضح السيناريوهات المُحتملة لاستقبال العام الدراسي الجديد

غزة /سما/

كشف مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم بغزة محمود مطر، عن تفاصيل السيناريوهات الثلاث لاستقبال العام الدراسي الجديد، المقرر بدئه بتاريخ 14 أغسطس 2021.

وقال مطر في تصريح إذاعي مساء الأربعاء، إن هناك تواريخ أُقرت بشكل فعلي حيث تم تحديد تاريخ 14/8 موعدًا لبدء دوام المعلمين، و 16/8 موعداً لدوام الطلبة.

وفيما يتعلق بتقسيم الوزارة في رام الله للعام الدراسي إلى أربع فترات، أوضح مطر أن الوزارة في غزة تدرس هذا التقسيم بالتشاور مع وكالة الغوث مشيرًا إلى أن التفاصيل المتعلقة بآليات إدارة المحتوى الدراسي وتقويمه لا زالت غير مكتملة وبالتالي من المبكر الحديث عن اعتماد هذا التقسيم للعام الدراسي.

وأشار مطر حول إدارة العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا، أن النقاش ما زال في إطار السيناريوهات الثلاثة التي حددتها الوزارة مسبقًا؛ وهي التعليم الوجاهي بشكل كامل، والتعليم المدمج، والتعليم الإلكتروني بشكل كامل

وأعرب عن أمله أن تتمكن الوزارة من العمل وفقًا للسيناريو الأول "التعليم الوجاهي"، لكونه يراعي بشكل كبير خصوصية المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة والذي يعاني الكثير في ظل الحصار المطبق على قطاع غزة منذ سنوات طويلة، منوهًا إلى أن مقومات التعليم المدمج والإلكتروني يوجد بها العديد من المشكلات والثغرات إلا أنها تشكل نافذة مهمة لإدارة العملية التعليمية في ظل تعطل التعليم الوجاهي.

أما عن برامج تأهيل المعلمين، قال مطر أن هناك تغيراً في الأولويات في ضوء التطورات الميدانية والعالمية، حيث أصبح التعليم الإلكتروني والمدمج جزءاً من استراتيجية وزارة التربية والتعليم، وقد بدأت الوزارة بالفعل بتدريب المعلمين لمدة (12) ساعة تدريبية على إدارة الصفوف الافتراضية وأساسيات إعداد المحتوى الرقمي، مشيراً إلى أن هذا التدريب هو جزء من برنامج تدريبي شامل ومتكامل حول التمكين الرقمي تزيد مدته الإجمالية عن (100) ساعة تدريبية.