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القانوع: الاحتلال يواصل انتهاكه للقانون الدولي باعتقال نواب شعبنا

الأربعاء 30 يونيو 2021 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
القانوع: الاحتلال يواصل انتهاكه للقانون الدولي باعتقال نواب شعبنا



غزة /سما/

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن الاحتلال الصهويني يواصل انتهاكه للقانون الدولي باعتقال نواب شعبنا الفلسطيني رغم حصانتهم البرلمانية، وذلك في الوقت الذي يُحيي فيه العالم اليوم ما يسمى بـ "اليوم العالمي للعمل البرلماني".

وأضاف القانوع في تصريح صحفي، في ظل تعطيل السلطة الفلسطينية للحياة البرلمانية وحل المجلس التشريعي وتأجيل الانتخابات التشريعية والذي يمثل نسفاً للنظام السياسي وإنهاء التعددية السياسية يأتي هذا اليوم للتأكيد على الدور المهم والمحوري للعمل البرلماني ولإعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني.

وشدد القانوع على أن سياسة التفرد والاستبداد والقمع التي تمارسها السلطة وتعطيلها للعمل البرلماني وتدميرها للمؤسسات الشرعية كان أحد نتائجها الوصول لحالة الفوضى والعربدة وقتل المعارض السياسي والمرشح للانتخابات نزار بنات.

#حركة حماس #عبد اللطيف القانوع #مجلس النواب الأمريكي

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