مراسل "القناة 13" يحذف تغريدة تظهر ضباطاً إسرائيليين برفقة ضباط أميركيين

القدس المحتلة /سما/

حذف مراسل القناة 13 الإسرائيلية، اور هيلر، خبراً تفرد بنشره، يقول فيه إنّ وفداً يضم ضباطاً أميركيين جال على منطقة الحدود مع لبنان، من جهة الأراضي الفلسطينية المحتلة، برفقة ضباط إسرائيليين.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي فإن الصور التي نشرها هيلر في تغريدته ومن ثم حذفها، يظهر فيها رئيس قسم العلاقات الخارجية في "شعبة الاستراتيجيا" العميد آفي دفرين.

وقال الإعلام الإسرائيلي إن "دفرين قائد كتيبة 9 في المدرعات، أصيب بجراح بلغية خلال معركة السلوقي (الحجير) في حرب لبنان الثانية". كما كان إلى جانبه في الجولة على الحدود اللبنانية "ضابط العمليات في الفرقة 91 المقدم شاؤول يسرائيلي".









وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن "الولايات المتحدة أعلنت رسمياً عن تخصيص الميزانيات اللازمة لإعادة مخزون صواريخ القبة الحديدية الإسرائيلية" إلى ما كان عليه قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن هذا التأكيد جاء على لسان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الذي أبلغ بذلك الكونغرس الأميركي، الذي يناقش حالياً مشروع الميزانية الأميركية العامة، بما فيها المساعدات الأمنية لـ"إسرائيل".

وتبلغ تكلفة هذا المشروع نحو 300 مليون دولار أميركي. ويأتي القرار الأميركي بعد الزيارة التي قام بها وزير الأمن بيني غانتس لواشنطن قبل أسبوعين، والتي أجرى خلالها مباحثات مع الجانب الأميركي بشأن هذا الموضوع. "الميادين"