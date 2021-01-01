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"الصليب الأحمر" يعلن استئناف زيارات الأسرى بالضفة الغربية اعتباراً من الشهر المقبل

الأربعاء 30 يونيو 2021 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصليب الأحمر" يعلن استئناف زيارات الأسرى بالضفة الغربية اعتباراً من الشهر المقبل



رام الله /سما/

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، ‎استئناف برنامج الزيارات العائلية لأسرى الضفة الغربية في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت اللجنة في بيان مقتضب، أن أن الزيارات ستستأنف اعتباراً من 7 تموز/ يوليو المقبل، و أن التسجيل للزيارات سيكون متاحاً لفردين من عائلة كل أسير

وأكد الصليب الأحمر أنه “على اتصال دائم بالسلطات الإسرائيلية لضمان الاستئناف الكامل لبرنامج الزيارات العائلية وفق ما كان معمولاً به قبل جائحة كورونا”.

ومنعت إدارات سجون الاحتلال زيارات الأهالي للأسرى منذ 15 شهراً، مستخدمة جائحة “كورونا” وانتشار الوباء كذريعة.

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#الصليب الاحمر #زيارات الاسرى #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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