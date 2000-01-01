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صحفي إسرائيلي: قد نرى قريباً تجدداً للصدام بالمنطقة الحدودية مع القطاع

الأربعاء 30 يونيو 2021 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحفي إسرائيلي: قد نرى قريباً تجدداً للصدام بالمنطقة الحدودية مع القطاع



القدس المحتلة /سما/

قال الصحفي الإسرائيلي، في موقع (والا)، أمير بوخبوط، إنه في ظل حالة الجمود في الاتصالات حول اتفاق التهدئة مع غزة وقضية إعادة الأسرى والمفقودين وقضية الأموال القطرية، قد نرى قريبا تجدداً للصدام، خاصة في المنطقة الحدودية.

وأضاف: "قد نشهد إطلاق بالونات تسبب انفجارات و حرائق، وقد ننجر نحو مرحلة إطلاق الصواريخ".

وتابع الصحفي: "بكل الأحوال في المؤسسة الأمنية يستعدون لكافة الأحداث والسيناريوهات وسنرى هل المنطقة تقترب من التصعيد".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وفداً أمنياً إسرائيلياً، رفيع المستوى، وصل القاهرة، لمواصلة مباحثات تبادل الأسرى والتهدئة.
 

#اسرائيل #حدود غزة #حركة حماس #تفاهمات التهدئة #صفقة تبادل الأسرى #المنحة القطرية

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