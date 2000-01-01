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ابو حسنة: الأونروا بدأت بتوزيع 2000 دولار على اصحاب البيوت المدمرة كليا

الأربعاء 30 يونيو 2021 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو حسنة: الأونروا بدأت بتوزيع 2000 دولار على اصحاب البيوت المدمرة كليا



غزة /سما/

أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة، اليوم الأربعاء، إن الأونروا انتهت من تقييم الأضرار للبيوت المدمرة كلياً في العدوان الأخير على قطاع غزة.

و اوضح أبو حسنة في تصريح إذاعي، أن إجمالي المنازل المدمرة بلغ 1200 منزل، حيث  بدأت "الأونروا يوم أمس بتوزيع مبلغ 2000 دولار كمساعدة إغاثية على أصحاب المنازل المدمرة في قطاع غزة وستتواصل عملية التوزيع لعدة أيام.

و اضاف: "المساعدة الإغاثية تُدفع مرة واحدة وتشمل 1500 دولار بدل إيجار لمدة 6 أشهر، و 500 دولار تسمى "بدل اندماج" لشراء عفش وأدوات مطبخ، سيكون هناك لقاء تشاوري الأسبوع القادم مع كافة الأطراف المعنية بإعادة الإعمار".

ودعا ابو حسنة اللاجئين الذين دُمرت منازلهم ولم يسجلوا في مساعدة ال2000 دولار الإغاثية إلى التواصل مع "الأونروا" عبر الهواتف التي تم نشرها عبر موقع الوكالة كلا حسب منطقة سكنه لاعتماد أسمائهم لتشملهم هذه المساعدة النقدية.

وأكمل: "بعد أيام من انتهاء التسجيل لمن تخلف، سنبدأ بعملية تقييم الأضرار الجزئية والمتوسطة في مختلف مناطق القطاع، أطلقنا نداء استغاثة للدول المانحة بمبلغ قدر بـ 164 مليون دولار منها 128 مليون دولار لإعادة الإعمار للمنازل المدمرة والمتضررة وهناك استجابة جيدة ومتأكدون أننا سنحصل على كامل المبلغ".

ونوه إلى أن القضية ليست قضية أموال للإعمار وإنما هي قضية اتفاق على بدء عملية الإعمار وهناك جهود كبيرة تبذل لتحريك الملف وتسريع إعادة الإعمار.

#عدنان ابو حسنة #الاونروا #متضرري العدوان #العدوان الإسرائيلي #البيوت المهدمة #قطاع غزة

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