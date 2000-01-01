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اشتية يبحث مع المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان دعم خطط التنمية وتمكين الشباب

الأربعاء 30 يونيو 2021 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان دعم خطط التنمية وتمكين الشباب



رام الله /سما/

 بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان "UNFPA" لؤي شبانة، تعزيز التعاون ودعم خطط الحكومة التنموية وبرامج تمكين الشباب.

وتطرق اشتية خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء في مكتبه بمدينة رام الله، لمواضيع خلق برامج تساهم في تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الشباب، وخفض نسبة البطالة بين خريجي الجامعات، وتفعيل لجنة السكان المشتركة بين الحكومة والصندوق.

واستعرض رئيس الوزراء خطة التنمية بالعناقيد، وخطط التنمية الوطنية الاستراتيجية المتكاملة للقطاعات المختلفة، مشيرا لأهمية مواءمة برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان مع هذه الخطط، للوصول الى تنمية شاملة في الأراضي الفلسطينية كافة.

من جانبه، أشاد فريق الصندوق بحسن إنجاز المؤسسات الفلسطينية للخطط والبرامج المشتركة، وأكدوا التعاون البنّاء مع وزارات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية.

#الحكومة الفلسطينية #محمد اشتيه

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