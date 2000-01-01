الأسير أبو فنونة ينتصر على السجان ويعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

رام الله /سما/

علّق الأسير محمد أبو فنونة، اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021، إضرابه المفتوح عن الطعام مقابل عدم تجديد اعتقاله الإداري.

وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه إن الأسير أبو فنونة ( 55 عاما) من الخليل، علق إضرابه عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق بعدم تجديد اعتقاله الإداري.

والأسير أبو فنونة الذي يقبع في معتقل "النقب" أعلن إضرابه عن الطعام في 23 يونيو/ حزيران الجاري، بعد أن أصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه أمر اعتقالٍ إداريّ لمدة أربعة شهور.

ويعاني الأسير أبو فنونة من مشاكل صحية عديدة، وبحاجة إلى رعاية ومتابعة صحية وهو أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال ما مجموعه 12 عاماً، وخلال اعتقاله ارتقى نجله الأكبر أحمد شهيداً عام 2016.