  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإعلام تُدين مسح اسم فلسطين من تطبيقات "جوجل وأبل"

الأربعاء 30 يونيو 2021 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام تُدين مسح اسم فلسطين من تطبيقات "جوجل وأبل"



غزة /سما/

أدان المكتب الإعلام الحكومي "وزارة الإعلام"، مسح شركتي جوجل وأبل لاسم فلسطين من تطبيقات الخرائط الخاصة بهما واستبداله بـ "إسرائيل".

وشدد المكتب في بيان له على أن ذلك المسح هو بمثابة ضرب بعرض الحائط لكل الحقائق التاريخية والقانونية التي تثبت ملكية هذه الجغرافيا من الأرض لأصحابها الفلسطينيين، ومنها هذه الخارطة التي تحمل اسم فلسطين وتعود لعام ١٨٥١م .

وقال "نرى في هذا التصرف سلوكا معاديا لشعبنا وحقوقه، ونهجا مخالفا للقرارات والمواثيق الدولية، وانحيازا واضحا للاحتلال؛ ما يستدعي وقفة جادة من شعبنا وكافة المناصرين والمؤيدين لقضيتنا".

واعتبر المكتب هذه الخطوة جزءاً من الحرب التي يشنها الاحتلال وشركاؤه على القضية الفلسطينية والثوابت الوطنية، وخطوة في سياق محاولات تصفية الحقوق والقضية .

وطالب الشركتين بالتراجع عن هذه الخطوة المستنكرة، وتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني، داعيًا لأوسع حملة مناصرة لإعادة اسم فلسطين والضغط بالمقاطعة وغيرها من أشكال الضغط على هذه الشركات.

وتابع المكتب "ندعو جالياتنا المتواجدة في الولايات المتحدة لرفع دعاوى قضائية ضد هذه الشركات ومطالبتها بالتراجع عن الخطوة وطلب تعويض يخصص لصالح متضرري العدوان الاحتلالي الشهر الماضي".

وأكد سعيه لتنظيم كل الجهود الرافضة للخطوة، واستمرار العمل بشتى الطرق حتى تتراجع الشركتين عن هذه الخطوة.

وندعو الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وأبناء الأمتين العربية وأحرار العالم إلى تداول ونشر خريطة فلسطين على أوسع نطاق إلكتروني وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى تخفيض تقييم الشركتين كإجراء أولي ورسالة رفض عملية لمحاولات شطب وتزوير الهوية الوطنية الفلسطينية.

#المكتب الاعلامي الحكومي #غزة #خريطة فلسطين #جوجل

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: كوهين يسأل فجر السعيد عن الجيش الذي سيحرر فلسطين.. هكذا ردت..

مقتل بنات فتّش عليهم مظالم عميقة..الإندبندنت: لهذه الأسباب انتفض الفلسطينيون ضد عباس

محدث : الرئيس يصل عمان ويجتمع مع العاهل الأردني (صور

تقرير إسرائيلي: السلطة الفلسطينية طلبت التزود بمعدات فض تظاهرات

المقاومة تملك أوراق ستردع المحتل.. هنية: ما أخذناه بسيف القدس لن نعطيه لأحد بسيف الإعمار

حماس تكشف عن أسباب وأهداف زيارة وفدها برئاسة هنية إلى لبنان

للمرة الثانية خلال أسبوع.. وفد إسرائيلي رفيع يصل القاهرة تزامنا مع وصول وفد من حماس

الأخبار الرئيسية

مصادر لـ"سما" : فياض قد يشكل حكومة الوحدة الوطنية القادمة والتقى الرئيس عباس قبل قدومه لغزة

وزيرة الصحة: تسجيل 20 إصابة جديدة بالطفرة الهندية في 8 محافظات بالضفة

فدوى البرغوثي تنفي نشر الأسير "مروان" أي رسالة حول قضية وفاة نزار بنات

وزير خارجية الإمارات يجري أول مقابلة مع الإعلام العبري وهذا ما قاله ..

وزيرة الصحة: حالة وفاة و154 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 140 حالة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية