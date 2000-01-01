غزة: مجمع ناصر الطبي يفتتح وحدة علاج الحروق بجهاز ليزر الأول من نوعه

غزة /سما/

افتتح قسم الحروق والتجميل في مجمع ناصر الطبي، وحدة علاج الحروق بالليزر في مبنى الياسين للجراحات باستخدام جهاز فراكشنال ليزر.

ويأتي ذلك في إطار التطور الذي يشهده المجمع على صعيد الخدمات المقدمة للمرضى، بحضور د.محمد زقوت مدير عام مجمع ناصر الطبي و د أيمن الفرا نائب المدير العام ود.ناهض أبو طعيمة مدير مستشفى الياسين للجراحات.



وشرح د.أحمد المغربي رئيس قسم الحروق والتجميل في المجمع ألية عمل الجهاز و نوعية الحروق والندوب التي يعالجها و النتائج التي يحصل عليها المريض، لافتا الى أن الحاجة الملحة للجهاز جاءت نتيجة وصول العديد من المرضى الذين يعانون من حروق و تشوهات جلدية نتيجة اصابات أخرى متنوعة، حيث تم اجراء أولى الجلسات لبعض المرضى بواسطة الجهاز الجديد .



و عن مواصفات الجهاز الجديد، أوضح د.المغربي أن فراكشنال ليزر (MT) Quanta System - ايطالي الصنع- و يعد الجهاز الأول من نوعه الذي يستخدم أشعة الليزر في قسم الحروق والتجميل في مستشفى ناصر، حيث تم التبرع به من قبل الهلال الأحمر الكويتي.

و عن استخدامات الجهاز ، قال د.المغربي أنه سيستخدم في تخفيف آثار الندوب و التشوهات الناتجة من الاصابات و آثار الحروق و آثار العمليات الجراحية.

وأكد د.المغربي أن القسم ينوي تطوير وتنظيم هذا النوع من الجلسات وتكريس الجهود لخدمة هذه الفئة من المرضى في الفترة القادمة .

من جانبه، بين د.عدنان ماضي أخصائي جراحة التجميل والحروق في مجمع ناصر الطبي بأن هذه الخدمة ستكون بمثابة نقلة نوعية في مجال التجميل وأن الشريحة المستفيدة ستكون أوسع بحيث تغطي المنطقة الجنوبية بأكملها.

وقال د.ماضي :"أنه خلال الزيارة الأخيرة للدكتور عبدالحليم الفرا من تركيا تم مناقشة و دراسة الأمور الخاصة بعمل الجهاز و الإطلاع على التجربة الخارجية في مجال التجميل باستخدام الليزر للإستفادة منها في تعزيز الخبرات و تجويد الخدمات داخل المجمع ،"

د.محمد زقوت مدير عام مجمع ناصر الطبي ثمن هذه الخطوة و النقلة المميزة في عمل قسم الحروق والتجميل ، متمنيا ان يكون هذا الجهاز بمثابة بارقة امل للمرضى الذين يعانون من تشوهات الحروق والإصابات المختلفة للتخلص من هذه التشوهات و الحصول على نتائج مميزة تحقق الرضى لديهم و التخلص من الأثار النفسية السيئة التي سببتها هذه التشوهات .



كما وتقدم د.زقوت بالشكر للهلال الاحمر الكويتي على هذه اللفتة الطيبة و التبرع الكريم بهذا الجهاز المتقدم و النوعي.

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