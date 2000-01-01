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أوقاف غزة: تخصيص خطيب مساند للغة الإشارة في بعض المساجد

الأربعاء 30 يونيو 2021 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوقاف غزة: تخصيص خطيب مساند للغة الإشارة في بعض المساجد



غزة /سما/

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تخصيص خمسة مساجد بواقع مسجد لكل محافظة من محافظات القطاع، يكون فيه خطيب مساند من لغة الإشارة.

وقال أمير أبو العمرين مدير عام الوعظ والإرشاد في الوزارة، خلال حديث لإذاعة الأقصى المحلية، إن الهدف من ذلك توصيل الدعوة والوعظ لنحو 34 ألف أصم في قطاع غزة، وهذا بالشراكة والتعاون بين جمعيات رعاية الصم في القطاع.

وبين أبو العمرين أن الوزارة لديها خطة لتعليم مجموعة من الدعاة لغة الإشارة وجاهزة لاستيعاب مترجمين من أجل تطوير العمل ونشر الدعوة لفئة الصُم بحيث لا يكون هناك وسيط بينهم وبين الخطباء.

وفي سياق آخر، قال أبو العمرين إن “هناك حملة جارية على كافة مساجد قطاع غزة لتشجيع المواطنين على تناول اللقاحات، وخلال الأيام القادمة سينطلق التطعيم في مساجد القطاع”.

وأضاف، “كل مسجد يُنهي التطعيم فوق سن الثلاثين عامًا سيُلغى فيه التباعد، والعودة للوضع الطبيعي لما قبل فيروس كورونا وانتشاره”.

#وزارة الاوقاف #قطاع غزة #خطبة الجمعة #صلاة الجمعة

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