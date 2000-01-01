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إسرائيل والإمارات تناقشان توقيع اتفاقية للتجارة الحرة

الأربعاء 30 يونيو 2021 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل والإمارات تناقشان توقيع اتفاقية للتجارة الحرة



ابو ظبي/سما/

 أعلن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، عن بدء مناقشات بين البلدين من أجل توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين، مؤكدين أهمية فتح بعثات دبلوماسية في كل من الإمارات وإسرائيل لتعزيز العلاقات، في وقت تم فيه افتتاح سفارة وقنصلية لإسرائيل في الإمارات.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الوزيرين التقيا على هامش زيارة لابيد إلى الإمارات، وأكدا في بيان مشترك عن "تطلعهما لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة، وقد بدأت المناقشات في هذا الصدد".

وتابع البيان أن الجانبين اتفقا على "تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة برئاسة وزارتي الاقتصاد في البلدين لتكليفها بتنفيذ الاتفاقية بهدف إزالة الحواجز وتحفيز التجارة الثنائية".

كما أكدا أهمية فتح البعثات الدبلوماسية في البلدين من أجل تعزيز العلاقات، بجانب مناقشتهما لسبل تواصل استكشاف وسائل لدعم الاستثمارات في اقتصاد البلدين وفي البنية التحتية، والعلوم والتقنيات.

وافتتح وزير الخارجية الإسرائيلي في وقت سابق اليوم قنصلية بلاده في دبي، وصرح على هامش الفعالية، بحسب راديو الجيش الإسرائيلي: "لقد اعتدنا على صنع التاريخ. هذه القنصلية ليست مكانًا رمزيًا ، إنها مكان للحياة والسياحة والأعمال والحوار بين شعبين موهوبين".

وتابع لابيد: "السلام الذي نحتفل به اليوم ليس بين الحكومات والقادة، ولكن بين الشعوب والشعوب".

وبحسب البيان المشترك، ناقش وزيرا خارجية إسرائيل والإمارات أهمية تعميق الحوار الاستراتيجي والتعاون لمواجهة التحديات الإقليمية واغتنام الفرص، واتفقا على أن الحوار الاستراتيجي الوثيق سيوفر آلية فعالة لتعزيز القوة الإيجابية للسلام في المنطقة.

وناقش الوزيران أهمية التعاون الإقليمي في مجالات التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والتغير المناخي، وتقنيات الزراعة والمياه، ومكافحة التصحر، والنقل، والصحة.

وبدأ لابيد زيارة هي الأولى للوزير الإسرائيلي إلى الإمارات، أمس الثلاثاء، حيث افتتح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي.

#الامارات #عبد الله بن زايد #اسرائيل

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