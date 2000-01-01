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الجيش يصادق على خطة لمنع غرق قاعدة حتسور الجوية بالفيضانات

الأربعاء 30 يونيو 2021 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش يصادق على خطة لمنع غرق قاعدة حتسور الجوية بالفيضانات



القدس المحتلة /سما/

كشف تقرير مراقب الدولة الاسرائيلي اليوم (الأربعاء) عن نتائج التحقيقات المتعلقة بأحداث الفيضانات التي حدثت في قاعدة حتسور الجوية 2020 مؤخرا.
 
وذكر التقرير بحسب "معاريف" أن الفيضانات التي غمرت القاعدة بما فيها من طائرات مقاتلة على مدار سنوات أبرزها في 1991 و 2013 و 2014 و 2020 تسببت في أضرار كبيرة للبنية التحتية والطائرات والمعدات العسكرية القيمة، فضلاً عن تسببها في تراجع نشاط القاعدة، وربما تعرض الأرواح للخطر.
 
وأوضح أن فيضانات عام 2020 التي أغرقت القاعدة تسببت بأضرار بنحو 42 مليون شيكل.
 
وبحسب التقرير غمرت الفيضانات القاعدة على الرغم من أن سلاح الجو قد أكمل في ديسمبر 2015 إعداد خطة لحماية القاعدة من الفيضانات، إلا أنه حتى حودث الفيضان في يناير 2020 ولم يكتمل التنفيذ الكامل لبنود الخطة، وما تم تنفيذه لم يمنع من غرقها بالمياه.
 
وحول الدروس المستفادة من الحادثة وبعد إجراء سلاح الجو تحقيقا معمقا تم عرضه على رئيس الأركان تم استخلاص النتائج.
 
وقال الجيش "إنه تمت صياغة  خطة عمل سنوية الغرض منها هو الإعداد المناسب لتقليل الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية والمعدات".
 
وخلص التقرير إلى أن "القوات الجوية عملت بتعاون مع وزارة الجيش وهيئة الصرف الصحي بوزارة حماية البيئة على تعزيز تنفيذ خطة العمل لتنظيم تدفق مياه الفيضانات التي تشكل مصدر المشكلة في المنطقة.

#اسرائيل #قاعدة حتسور الجوية #الجيش الإسرائيلي

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