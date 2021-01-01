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توقيع اتفاقية منحة من اليابان بقيمة 8 مليون دولار لمواجهة كورونا

الأربعاء 30 يونيو 2021 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيع اتفاقية منحة من اليابان بقيمة 8 مليون دولار لمواجهة كورونا



رام الله /سما/

تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية وممثل اليابان لدى فلسطين ماسايوكي ماجوشي، وقع وزير المالية شكري بشارة ووزيرة الصحة مي الكيلة مع رئيس مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" في فلسطين توشيا آبي، منحة من الحكومة اليابانية بقيمة 8 مليون دولار لدعم جهود فلسطين في مواجهة "كورونا"، اليوم الأربعاء في مكتب رئيس الوزراء برام الله.

ونقل رئيس الوزراء التحيات لرئيس الوزراء والشعب الياباني على الدعم المستمر لفلسطين على كافة الأصعدة، والذي يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية ما بين البلدين.

وثمن اشتية هذه المنحة المقدمة لصالح وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، مقدما الشكر لليابان على هذه المنحة التي قدمت لسبع دول في العالم من ضمنها فلسطين.

من جانبه، قال ممثل اليابان "نقدم هذه المنحة لفلسطين من أجل دعم الاستجابة الطارئة لمواجهة فيروس كورونا، ولن ندخر جهدا للعمل على المستوى الإنساني والتنموي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها فلسطين، وسنواصل دعم فلسطين على كافة المستويات".

يشار الى أن هذه المنحة تشمل ثلاجات وسيارات تبريد لحفظ اللقاحات، بالإضافة الى معدات مختبرات، ومعدات خاصة لفحوصات فيروس كورونا".

#اليابان #وزارة الصحة الفلسطينية #فيروس كورونا #الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

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