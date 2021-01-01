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وزير الاقتصاد يبحث مع ممثلة الوكالة الأمريكية للتنمية مجالات التعاون المشترك

الأربعاء 30 يونيو 2021 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاقتصاد يبحث مع ممثلة الوكالة الأمريكية للتنمية مجالات التعاون المشترك



رام الله /سما/

 بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في فلسطين دانا منصوري، اليوم الأربعاء، التعاون لتطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني، بما ينسجم مع خطة الحكومة لتنمية الاقتصاد الوطني.

وراجع الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في مدينة رام الله، أوجه التعاون وأولويات الوزارة من المشاريع والبرامج التنموية خاصة في مجالات الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، والبيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الفلسطيني، وتطوير القطاع الخاص لأخذ دوره الحقيقي في تنمية الاقتصاد.

وأكدا أهمية دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي تمكن أبناء شعبنا من مواجهة الأوضاع الصعبة التي يمر بها خاصة بعد الجائحة الصحية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشدد الجانبان على التنسيق لتخطيط أوجه الدعم الأميركي للاقتصاد الفلسطيني، ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها بما ينسجم مع خطة الحكومة ووزارة الاقتصاد الوطني.

#الاقتصاد الوطني #خالد العسيلي #الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

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