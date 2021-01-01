مجدلاني يطلع السفير الروماني لدى فلسطين على آخر المستجدات السياسية في فلسطين

رام الله /سما/

أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، سفير رومانيا لدى دولة فلسطين كاتالين تيرلا، على آخر المستجدات السياسية في فلسطين.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، اليوم الأربعاء، سبل تطوير العلاقات والتعاون الثنائي، كما حمله رسالة سياسية لوزير الخارجية الروماني .

وقال مجدلاني، "نريد بناء عملية سلام في إطار الأمم المتحدة، ومؤتمرا دوليا بمشاركة الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وندعو المجتمع الدولي لدعمنا من أجل تمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها وفق قرارات الشرعية الدولية".

من جانبه، جدد تيرلا تأكيد موقف بلاده الثابت والقائم على حل الدولتين، وأن رومانيا تعمل ضمن المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لإيجاد حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشدد على مواصلة دعم بلاده لمؤسسات دولة فلسطين، والعمل المشترك واستمرار المشاورات السياسية.