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فدوى البرغوثي تنفي نشر الأسير "مروان" أي رسالة حول قضية وفاة نزار بنات

الأربعاء 30 يونيو 2021 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
فدوى البرغوثي تنفي نشر الأسير "مروان" أي رسالة حول قضية وفاة نزار بنات



رام الله /سما/

نوهت فدوى البروغوثي، إلى أن أي موقف يصدر عن الأسير مروان البرغوثي حول قضية وفاة الناشط السياسي نزار بنات.

وأكدت فدوى، أنه يتم صداره عبر مكتبه الرسمي والذي دأب طوال 20 عاماً من الاعتقال على نقل صوته لشعبنا الفلسطيني، مشددًة على أنه لم يصدر عنه اي بيان ولم يزوره المحامي بعد.

بدورها، نفت صفحة تحقق (كاشف)، بأنّه نشرت صفحات اجتماعية رسالة منسوبة لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير مروان البرغوثي، يستنكر فيها حادثة وفاة الناشط نزار بنات.

وبحسب الرسالة المتداولة، فإن البرغوثي تقدم بواجب العزاء لعائلة بنات، داعيًا إلى استمرار الكفاح ضد الظلم والفساد دون عنف. 
 

#فدوى البروغوثي #مروان البرغوثي #وفاة نزار بنات

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