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وزيرة الصحة: تسجيل 20 إصابة جديدة بالطفرة الهندية في 8 محافظات بالضفة

الأربعاء 30 يونيو 2021 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: تسجيل 20 إصابة جديدة بالطفرة الهندية في 8 محافظات بالضفة



رام الله /سما/

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 20 إصابة جديدة بالطفرة الهندية لفيروس "كورونا"، بعد إجراء الفحص الخاص بالطفرة لمجموعة من العينات الإيجابية التي تم جمعها من مختلف محافظات الضفة، ما يرفع مجمل الإصابات المكتشفة إلى 22 إصابة.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الإصابات المكتشفة بالطفرة الهندية توزعت في محافظات: رام الله والبيرة، وأريحا والأغوار، وطولكرم، والخليل، ونابلس، وسلفيت، وقلقيلية، إضافة إلى ضواحي القدس.

وأهابت وزيرة الصحة بالمواطنين لسرعة التسجيل في المنصة الإلكترونية لحجز مواعيد تلقي لقاح "كورونا"، مضيفة أنه وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن غالبية المطاعيم المستخدمة حاليا تحد من الإصابة بالفيروس، وإن لم تمنع الإصابة به فإنها على الأقل تمنع ظهور الأعراض الخطيرة.

وتابعت "على المواطنين المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والسرطانية والطواقم الطبية، الذين لم يتلقوا اللقاحات إلى الآن، أن يتوجهوا بأسرع وقت إلى مراكز التطعيم لأخذ اللقاح المضاد للفيروس".

وجددت وزيرة الصحة دعوتها للمواطنين الكرام للحد من السفر إلى الخارج، إلا في حالات الضرورة القصوى، إضافة إلى سرعة التسجيل على المنصة الإلكترونية لتلقي لقاح "كورونا".

والطفرة الهندية "متغيّر دلتا" هي الأكثر قدرة على الانتقال من بين متغيرات فيروس "كورونا"، التي تم تحديدها حتى الآن، وينتشر بسرعة كبيرة جدا بين الأشخاص خاصة الذين لم يتلقوا التطعيم، إضافة إلى أن تطور المرض لدى المصابين به أسرع من الطفرات الأخرى.

وتنتقل الإصابة بهذه الطفرة بشكل أكبر بمرتين على الأقل من الفيروس الأصلي، ولهذا السبب يمكن أن ينقل شخص واحد المرض ليس إلى 2 وإنما إلى 4 أو 6 أو 8 آخرين.

#وزيرة الصحة #مي الكيلة #فيروس كورونا #الطفرة الهندية #سلالة كورونا الجديدة #محافظات الضفة

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