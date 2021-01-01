  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: الصمت الدولي على الاستيطان والتهجير القسري وهدم المنازل تواطؤ مع الاحتلال

الأربعاء 30 يونيو 2021 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، أن تمادي عصابات المستوطنين باستباحة الأرض الفلسطينية، هو نتيجة مباشرة لسياسة وقرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وقناعتها بأن المجتمع الدولي والإدارة الأميركية لا تمارس ضغوطا عليها للجم المستوطنين، ووضع حد لانفلاتهم وتغولهم في الأرض الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن هذا أدى إلى إطلاق يد حكومة "بينت- لبيد"، للاستمرار في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية التوسعية، كامتداد لسياسة الحكومات السابقة الاستيطانية.

وأضافت ان صمت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية على عمليات تعميق الاستيطان وهدم منازل المواطنين وتهجيرهم منها بالقوة، ليس فقط يشجع الاحتلال على الاستمرار في بناء البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات، وتخريب اية فرصة لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين، إنما يجعل الأطراف الدولية الصامتة على الاستيطان شريكة ومتواطئة في جريمة الحرب وضد الإنسانية، والتي يحاسب عليها القانون الدولي، وتحاكم عليها الجنائية الدولية.

وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جميع الاعتداءات التي تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنون ومنظماتهم وجمعياتهم الإرهابية ضد شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، والتي تتم يوميا بغطاء من المستوى السياسي الإسرائيلي، بحماية ودعم المستوى العسكري لدى سلطات الاحتلال.

#وزارة الخارجية #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: كوهين يسأل فجر السعيد عن الجيش الذي سيحرر فلسطين.. هكذا ردت..

محدث : الرئيس يصل عمان ويجتمع مع العاهل الأردني (صور

تقرير إسرائيلي: السلطة الفلسطينية طلبت التزود بمعدات فض تظاهرات

المقاومة تملك أوراق ستردع المحتل.. هنية: ما أخذناه بسيف القدس لن نعطيه لأحد بسيف الإعمار

حماس تكشف عن أسباب وأهداف زيارة وفدها برئاسة هنية إلى لبنان

إعلان مهم حول آلية التسجيل للسفر عبر معبر رفح

دراسة أمريكية تؤكد التهاب عضلة القلب بنسبة كبيرة بين جنود تلقوا لقاحي فايزر أو مودرنا

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: تسجيل 20 إصابة جديدة بالطفرة الهندية في 8 محافظات بالضفة

فدوى البرغوثي تنفي نشر الأسير "مروان" أي رسالة حول قضية وفاة نزار بنات

وزير خارجية الإمارات يجري أول مقابلة مع الإعلام العبري وهذا ما قاله ..

وزيرة الصحة: حالة وفاة و154 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 140 حالة

للمرة الثانية خلال أسبوع.. وفد إسرائيلي رفيع يصل القاهرة تزامنا مع وصول وفد من حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية