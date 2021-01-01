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فقط يحدث في فلسطين ! ،،، خالد أحمد

الأربعاء 30 يونيو 2021 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
فقط يحدث في فلسطين ! ،،، خالد أحمد



التنازل عن 78% من أرض فلسطين التاريخية ، مقابل الاعتراف بمنظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ،وليس مقابل الاعتراف بأن الضفة وغزة أراضي محتلة يجب أن تقام عليها الدولة الفلسطينية المنشودة .

( دولة الاحتلال ) - أصبحت الجانب أو الطرف الإسرائيلي .

في فلسطين لدينا سلطة بلا سلطة .

حقوق الشعب الغير قابلة للتصرف وحقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني أصبحت - ( المشروع الوطني ) .

لدينا حكومتان واحدة في الضفة والثانية في غزة.

لدينا برلمانين الأول مشلول والثاني محلول .

الانتخابات وبناء المؤسسات قبل التخلص من نير الاحتلال ، و يا ليتها استمرت .

لدينا وزيران للإعلام أحدهما "وزير الإعلام" والثاني "الوزير المشرف العام على الإعلام الرسمي" .

لا نعرف الفرق بين الوزير ومن هو برتبة وزير - ( المحافظون، رؤساء الهيئات رؤساء السلطات ) برتبة وزير وليسوا وزراء .

لدينا ناطق باسم الأجهزة الأمنية وليس ناطق باسم وزارة الداخلية .

لدينا قادة تنظيمات سياسية يطلق عليهم في وسائل الإعلام الخاصة بهم - (أستاذ ).

في فلسطين لا توجد سياسة كبش الفداء المتبعة حتى في الدول المتخلفة ، فالتضحية بالشعب كله هي السمة الغالبة كما حصل ويحصل دائماً .

لدينا أطباء ومعلمين على رأس عملهم ومتقاعدين مالياً في الوقت ذاته - ( استمر تقاعدهم أربع سنوات قبل أن يتم إلغاءه منذ أربعة أشهر) .

هذا غيض من فيض ،و "أحبك العمر يا فلسطين وأموت مديون" كما قال الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودي .

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