قتيلة في جريمة إطلاق نار بحيفا

القدس المحتلة / سما /

​قُتلت امرأة عربية على مرآى انظار اطفالها في جريمة إطلاق نار بمدينة حيفا صباح اليوم، الأربعاء.

وحسب المعلومات المتوفرة، سمع جيران لمنزل الضحية دوي إطلاق نار فاستدعوا الشرطة وطواقم الإنقاذ، وأقرت الطواقم الطبية وفاة المرأة، وتدعى ميسر عثمان، مطلقة وأم لأربعة أطفال.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 09:45 عن امرأة فاقدة للوعي في شقة سكنية بحيفا".

وأضاف أن "طاقم المضمدين والمسعفين أبلغنا عن امرأة (28 عاما) لا تبدو عليها علامات بأنها على قيد الحياة، اضطر لإقرار وفاتها في المكان".

ووفقا للشرطة فإنها شرعت بالتحقيق، صباح اليوم، بعد تلقيها بلاغا عن إطلاق نار في حيفا، ما أسفر عن إصابة إحدى سكان المكان (مجهولة الهوية) وإعلان وفاتها لاحقا.

وأضافت الشرطة أنها باشرت بأعمال مسح وتمشيط لرصد الجناة إلى جانب جمع الأدلة والبينات من مكان الجريمة في إطار التحقيق لفحص ملابسات الجريمة، وأن التحقيق مستمر.