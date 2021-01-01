للمرة الثانية خلال أسبوع.. وفد إسرائيلي رفيع يصل القاهرة تزامنا مع وصول وفد من حماس

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 11 العبرية صباح اليوم الأربعاء النقاب عن توجه وفد إسرائيلي وصف بأنه رفيع المستوى إلى العاصمة المصرية القاهرة.



ووفقاً للقناة العبرية، للمرة الثانية على التوالي وخلال أقل من أسبوع توجه وفد أمني اسرائيلي كبير برئاسة بلوم للقاهرة، للتباحث في عملية تبادل الأسرى مع حمــاس.



يشار إلى أن حركة من الوفود الإسرائيلية والفلسطينية توجهت إلى القاهرة خلال الأيام الماضية، ضمن مساعي مصر للتوصل إلى هدنة طويلة بين الفصائل في غزة وإسرائيل، يتخللها عملية تبادل أسرى بين الجانبين.

كما وصل مساء أمس الثلاثاء، وفد من حركة حماس الى القاهرة لبحث إمكانية التوصل لاتفاق مبدئي بشأن الخطوط العريضة للتوصل لصفقة تبادل أسرى.

ويضم وفد حماس شخصية عسكرية واحدة على الأقل من قيادة كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، وقد وصلت من قطاع غزة إلى العاصمة المصرية القاهرة.