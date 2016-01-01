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الأسير محمد أبو فنونة يعلق إضرابه عن الطعام

الأربعاء 30 يونيو 2021 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

علّق الاسير محمد أبو فنونة اليوم الاربعاء، اضرابه المفتوح عن الطعام مقابل عدم تجديد اعتقاله الاداري.

وقال الناطق باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه ، ان الاسير أبو فنونة ( 55 عاما) من الخليل، علق اضرابه عن الطعام  بعد التوصل الى اتفاق بعدم تجديد اعتقاله الاداري.

يشار ان الاسير ابو فنونة الذي يقبع في معتقل "النقب" اعلن اضرابه عن الطعام في 23  يونيو/ حزيران الجاري، بعد أن أصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه أمر اعتقالٍ إداريّ لمدة أربعة شهور.

ويعاني الاسير ابو فنونة من مشاكل صحية عديدة، وهو بحاجة إلى رعاية ومتابعة صحية وهو أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال ما مجموعه 12 عاماً، وخلال اعتقاله ارتقى نجله الأكبر أحمد شهيداً عام 2016.

#اضراب عن الطعام #محمد أبو فنونة #هيئة شؤون الاسرى

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