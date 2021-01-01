الخليفي يقود مفاوضات تجديد عقد مبابي

وكالات / سما /

قرر ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، قيادة ملف تجديد عقد نجم الفريق كيليان مبابي، وفقا لتقارير صحافية فرنسية.

وينتهي تعاقد مبابي في "حديقة الأمراء" بختام الموسم المقبل، وسط ترقب من ريال مدريد الذي يستعد للانقضاض عليه.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الخليفي سيقود مفاوضات تجديد عقد نجمه الفرنسي بنفسه، بهدف الحصول على توقيعه بأي مقابل ومهما كانت المدة، حتى لو كانت موسمين أو ثلاثة.

وذكرت "ليكيب", أن سان جيرمان ما زال يتمسك بآمال الإبقاء على مبابي، خاصة أنه لم يقل أبدا إنه يريد الرحيل عن الفريق، كما لم يتقدم أي ناد بعروض لضمه حتى الآن.

ويسعى النادي الباريسي للمحافظة على مبابي إلى جوار نيمار دا سيلفا، الذي جدد تعاقده حتى 2026، على أمل تحقيق حلم الفوز بلقب دوري الأبطال.