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السجن 15 عاما وغرامة 15 ألف دينار لثلاثة مدانين بإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار

الأربعاء 30 يونيو 2021 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

حكمت محكمة بداية رام الله، على المتهمين (م.ل)، و(م.ع)، و(ن.أ)، بالسجن لمدة 15 عاما وغرامة مالية 15 ألف دينار، ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها سنداً لأحكام المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية.

وكانت محكمة بداية رام الله، قد أدانت المتهمين الثلاثة بإحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد بقصد الاتجار بها سنداً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجاءت هذه الأحكام استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة لؤي شريتح وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.

#السجن #مواد مخدرة #محكمة بداية رام الله

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