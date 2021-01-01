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قيمة "فيسبوك" تصل تريليون دولار بعد حكم بقضية "الاحتكار"

الأربعاء 30 يونيو 2021 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيمة "فيسبوك" تصل تريليون دولار بعد حكم بقضية "الاحتكار"



وكالات / سما /

ارتفع سهم فيسبوك بأكثر من 4٪ ووصلت قيمته السوقية إلى ما يزيد عن الترليون دولار لأول مرة في تاريخها، في أعقاب رفض محكمة فيدرالية أمريكية شكوى مكافحة الاحتكار التي قدمتها لجنة التجارة الفيدرالية ضد "فيسبوك".

وفي مذكرة رأي قانوني ، قال القاضي جيمس بواسبيرغ من المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كولومبيا إن لجنة التجارة الفيدرالية "فشلت في تقديم حقائق كافية لإثبات أن فيسبوك لديها سلطة احتكارية في سوق خدمات الشبكات الاجتماعية الشخصية". بحسب "سي أن أن".

وكانت لجنة التجارة الفيدرالية قال إن "فيسبوك" انتهك قوانين مكافحة الاحتكار في البلاد من خلال الاستحواذ على شركات ناشئة مثل إنستغرام التي اعتبرتها تهديدًا لهيمنتها، ومن خلال منع الآخرين من الاتصال بخدمات فيسبوك".

وقالت الشركة في بيان: "يسعدنا أن قرارات اليوم تعترف بالعيوب في الشكاوى الحكومية المقدمة ضد فيسبوك".

ويعد القرار انتكاسة لمنظمي مكافحة الاحتكار الذين طالبوا بتفكيك الشركة. ولكن، بينما رفض القاضي شكوى لجنة التجارة الفيدرالية، لم يرفض القضية بشكل عام، قائلاً إن القضايا المتعلقة بدعوى لجنة التجارة الفيدرالية يمكن معالجتها إذا قدمت الوكالة شكوى معدلة.

#فيسبوك #الاحتكار #قضية

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