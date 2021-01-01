أبو هولي: اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا تبدأ اعمالها اليوم في ظل تحذيرات من ازمة مالية

رام الله / سما /

من المقرر أن تبدأ ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية "الأونروا" الافتراضية بمشاركة ما يقارب 30 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية، وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والدول المانحة للأونروا، والمجموعة الأوربية، وجامعة الدول العربية، على وحدة الربط الفيديو كونفرانس .

ولفت ابو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم الى ان الولايات المتحدة الأمريكية ستشارك في اجتماعات اللجنة الاستشارية بعد انقطاع دام لثلاث سنوات في حقبة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب .

وقال إن اجتماعات اللجنة الاستشارية تعقد في ظل تحذيرات الاونروا من ازمة مالية ستعصف بها في شهر آب بفجوة مالية تقدر بـ 30 مليون دولار، لافتاً الى ان ميزانية الاونروا البرامجية تواجه عجزاً فعليا يقدر بـ 150 مليون دولار. واضاف ان اللجنة الاستشارية ستبحث الأزمة المالية، ونماذج التمويل المبتكرة لتحقيق تمويل دائم ومستدام وقابل للتنبؤ للأونروا والفرص المتاحة لتعزيز حشد التمويل بطرق غير تقليدية، وبناء الشركات، واستكشاف حلول التمويل المبتكرة ومن ضمنها جمع التبرعات الرقمية .

وأوضح أن الاجتماعات التي ستستمر لمدة يومين ستبحث قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة وبرامج عمل أونروا والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين والتحديات الرئيسية التي تواجهها في مناطق عملها وضرورة الاستجابة الانسانية العاجلة للنداء الطارئ بقيمة 163.9 مليون دولار الناتجة عن تداعيات الحرب الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة، وكذلك تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) المتزامنة مع العجز المالي في ميزانيتها، وأثرها اللحظي والمستمر على حياة اللاجئين الفلسطينيين وعلى استقرار المنطقة، وفرص الأونروا لتعزيز الاستجابة الطارئة في وقت الأزمات.

وأكد ان المؤتمر الدولي للمانحين لحشد الموارد للأونروا على المستوى الوزراء سيكون حاضراً بقوة في اجتماعات اللجنة الاستشارية وسيأخذ حيزاً من النقاشات بين الأعضاء للوصول الى أفضل الآليات والأساليب لضمان نجاح المؤتمر وتحقيق مبتغاه في حشد الموارد المالية الدائمة للأونروا، لافتاً الى ان المؤتمر تم تحديد موعده في منتصف تشرين أول /اكتوبر القادم

وأضاف ان اعضاء اللجنة الاستشارية سيبحثون مسودة مخطط استراتيجية عمل الاونروا للأعوام 2022- 2025 والتي ستقدم للمؤتمر الدولي للمانحين والذي سيتضمن رؤية الاونروا الاستراتيجية لتقديم الخدمات ومعالجة الفقر وتلبية احتياجات اللاجئين الناشئة وترجمتها الى تمويل مستدام .

وأفاد بأن الوفد الفلسطيني سيؤكد ضرورة التحرك لحشد الموارد المالية وتأمين الموازنات اللازمة لعمل البرامج الاعتيادية والطارئة بما في ذلك مواجهة فيروس كورونا.

يشار الى أن وفد دولة فلسطين الذي يترأسه ابو هولي سيضم مدير عام دائرة شؤون اللاجئين أحمد حنون، ومدير عام الاعلام والعلاقات العامة ومسؤول ملف الاونروا رامي المدهون، ومدير دائرة شؤون اللاجئين في الاردن احمد اسماعيل .