بلدية غزة تفتتح مركزًا مؤقتًا للمعلومات وتلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا

غزة / سما /

افتتحت بلدية غزة مركزًا مؤقتًا للمعلومات وتلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا في مركز رشاد الشوا الثقافي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) ووزارة الصحة وجمعية إنقاذ المستقبل الشبابي، ضمن فعاليات وأنشطة مبادرة حنعمرها التي أطلقتها البلدية بعد العدوان الإسرائيلي مباشرة.

وزار العشرات من موظفي البلدية وعائلاتهم والمواطنين المركز للاستفسار عن اللقاحات وطبيعتها وفوائدها، وأجاب عنها فريق مختص من وزارة الصحة، وتلقى العديد منهم اللقاح كإجراء وقائي من فيروس كورونا.