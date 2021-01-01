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بلدية غزة تفتتح مركزًا مؤقتًا للمعلومات وتلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا

الأربعاء 30 يونيو 2021 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تفتتح مركزًا مؤقتًا للمعلومات وتلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا



غزة / سما /

افتتحت بلدية غزة مركزًا مؤقتًا للمعلومات وتلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا في مركز رشاد الشوا الثقافي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) ووزارة الصحة وجمعية إنقاذ المستقبل الشبابي، ضمن فعاليات وأنشطة مبادرة حنعمرها التي أطلقتها البلدية بعد العدوان الإسرائيلي مباشرة.

وزار العشرات من موظفي البلدية وعائلاتهم والمواطنين المركز للاستفسار عن اللقاحات وطبيعتها وفوائدها، وأجاب عنها فريق مختص من وزارة الصحة، وتلقى العديد منهم اللقاح كإجراء وقائي من فيروس كورونا.

وتدعو بلدية غزة المواطنين والموظفين إلى زيارة المركز وتلقى اللقاح المناسب حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم وحماية للمجتمع من انتشار الوباء في الفترات القادمة.

#بلدية غزة #كورونا #اللقاحات

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