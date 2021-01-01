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الصحة تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة الطفرة الهندية

الأربعاء 30 يونيو 2021 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة الطفرة الهندية



رام الله / سما /

قال الناطق باسم وزارة الصحة برام الله كمال الشخرة إن وزيرة الصحة اتخذت إجراءات وتشديدات جديدة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، لمكافحة الطفرة الهندية التي وصلت إلى فلسطين.

وأضاف الشخرة أن الإجراءات الجديدة تتمثل بفرض الحجر المنزلي على كل القادمين من دول الخليج بسبب المخالطة الكبيرة في هذه الدول سواء مع المغتربين أو مع القادمين من الهند أو غيرها من الدول التي تعتبر مناطق حمراء بتواجد الطفرة الهندية فيها.

وأكد أنه سيكون هناك متابعة للقادمين وأخد العينات منهم كل 3 إلى 4 أيام، مضيفا أن الحجر سيكون منزليا وسيكون هناك تشديد ومراقبة وفي حال عدم وجود التزام سيتم أخذ المصابين إلى الحجر الصحي في أريحا، ولكننا تعودنا على الثقة دائما مع مرضانا.

وذكر الشخرة، أن الوضع الصحي لا يحتمل أي غض نظر عن هذا الموضوع لأن هذه الطفرة منتشرة بقوة، وتتسبب بأعراض أسوأ من الأعراض السابقة وانتشار أوسع ودخول أكبر للمشافي بعد استقرار الوضع في فلسطين وحالات الإصابات والوفيات والدخول للمشافي قلت في فلسطين.

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