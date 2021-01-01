جوارديولا يرشح لويس إنريكي لتدريب برشلونة!

وكالات / سما /

كشف الصحفي الإسباني خافي ميجيل، عبر القناة الثالثة في التلفزيون الإسباني “TV3” كواليس لقاء خوان لابورتا، رئيس برشلونة، بمدرب الفريق السابق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي، مطلع شهر يونيو الجاري في مدينة مايوركا الإسبانية.

وأوضح ميجيل أن لابورتا أخبر جوارديولا أنه يرغب في عودته من جديد لتدريب الفريق الكتالوني، لكن عودته ستكون في موسم 2022-2023.

ورفض جوارديولا ما قاله لابورتا وأخبره أن فكرة توليه تدريب برشلونة من جديد، بعد الحقبة الذهبية، ليست ضمن خططه مؤكداً أنه لن يدرب البارسا مرة أخرى.

وتحدث بيب مع لابورتا حول قرار الاستمرار في الاعتماد على المدرب الهولندي رونالد كومان كمدرب للفريق في الموسم القادم، حيث يظن المدرب الكتالوني أن هذا القرار هو الأفضل للنادي في الوقت الحالي.

ورشح مدرب البارسا السابق، مواطنه لويس إنريكي، المدير الفني الأسبق لكتيبة البلوجرانا ومدرب إسبانيا الحالي، ليكون المدرب القادم لبرشلونة بعد حقبة كومان، بعدما طلب منه لابورتا ذكر البديل الذي يراه مناسباً لتعويض الهولندي.