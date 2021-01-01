  1. الرئيسية
  2. الرياضة

جوارديولا يرشح لويس إنريكي لتدريب برشلونة!

الأربعاء 30 يونيو 2021 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا يرشح لويس إنريكي لتدريب برشلونة!



وكالات / سما /

كشف الصحفي الإسباني خافي ميجيل، عبر القناة الثالثة في التلفزيون الإسباني “TV3” كواليس لقاء خوان لابورتا، رئيس برشلونة، بمدرب الفريق السابق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي، مطلع شهر يونيو الجاري في مدينة مايوركا الإسبانية.

وأوضح ميجيل أن لابورتا أخبر جوارديولا أنه يرغب في عودته من جديد لتدريب الفريق الكتالوني، لكن عودته ستكون في موسم 2022-2023.

ورفض جوارديولا ما قاله لابورتا وأخبره أن فكرة توليه تدريب برشلونة من جديد، بعد الحقبة الذهبية، ليست ضمن خططه مؤكداً أنه لن يدرب البارسا مرة أخرى.

وتحدث بيب مع لابورتا حول قرار الاستمرار في الاعتماد على المدرب الهولندي رونالد كومان كمدرب للفريق في الموسم القادم، حيث يظن المدرب الكتالوني أن هذا القرار هو الأفضل للنادي في الوقت الحالي.

ورشح مدرب البارسا السابق، مواطنه لويس إنريكي، المدير الفني الأسبق لكتيبة البلوجرانا ومدرب إسبانيا الحالي، ليكون المدرب القادم لبرشلونة بعد حقبة كومان، بعدما طلب منه لابورتا ذكر البديل الذي يراه مناسباً لتعويض الهولندي.

#جوارديولا #لويس إنريكي #إنريكي #برشلونة

الأكثر قراءة اليوم

واللا العبري : اتفاق ثنائي يسمح بعودة الأموال القطرية الى غزة خلال اسبوع وهذا ما تريده حماس ..

مأساة.. وفاة طبيب من غزة و عائلته في المجر

الكشف عن خلل فادح أخر انتشار القوات الإسرائيلية في التصعيد الأخير

فيديو: كوهين يسأل فجر السعيد عن الجيش الذي سيحرر فلسطين.. هكذا ردت..

تقرير إسرائيلي: السلطة الفلسطينية طلبت التزود بمعدات فض تظاهرات

حماس تكشف عن أسباب وأهداف زيارة وفدها برئاسة هنية إلى لبنان

وفد طبي تونسي يجري عمليات جراحية بغزة وهذه آلية التسجيل

الأخبار الرئيسية

هنية: ما أخذناه بسيف القدس لن نعطيه لأحد بسيف الإعمار

الرئيس عباس يلتقي اليوم الملك الاردني عبدالله الثاني في العاصمة الاردنية عمان

20210630065955

المستوطنون يوافقون على إخلاء "إفياتار" نهاية الأسبوع وسيتم إقامة مدرسة دينية لاحقا

==

ريفلين لأبومازن: تعال ننسى الماضي ونتعلم العيش سويا

نزار

مقتل بنات فتّش عليهم مظالم عميقة..الإندبندنت: لهذه الأسباب انتفض الفلسطينيون ضد عباس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية