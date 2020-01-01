قرار مثير من كروس بعد هزيمة ألمانيا أمام إنجلترا في يورو 2020

وكالات / سما /

اتخذ الألماني توني كروس، متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني، قراراً مثيراً عقب خسارة ألمانيا من إنجلترا بهدفين دون رد في ثمن نهائي بطولة الأمم الأوروبية، يورو 2020.

وودعت ألمانيا كأس أمم أوروبا بالخسارة على يد المنتخب الإنجليزي بهدفين دون مقابل، مساء اليوم الثلاثاء، ليكمل منتخب الأسود الثلاثة مشواره في المسابقة ويودع الألمان البطولة.

وأوضحت صحيفة بيلد الألمانية أن كروس قرر تعليق حذائه دولياً، لتكون الخسارة من إنجلترا بثنائية هي آخر مباراة يلعبها بقمصان منتخب بلاده.

يأتي ذلك تزامناً مع كون مباراة إنجلترا هي الأخيرة للمدرب يواخيم لوف، الذي ينتهي ارتباطه بالمنتخب الألماني بمجرد نهاية مشوار المانشافت في يورو 2020.

وسيتولى المدرب السابق لبايرن ميونخ الألماني، هانز فليك، مهمة تدريب منتخب ألمانيا في الفترة المقبلة، تحضيراً للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ومن المفارقات الطريفة، أنه لم يعد لفريق بايرن ميونخ أي ممثل في بطولة أوروبا الحالية بعد خروج ألمانيا على يد كتيبة المدرب جاريث ساوثجيت.