الاحتلال يعتقل 17 مواطنا من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، 17 مواطنا، من الضفة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان، وهم: ماهر محمد الولجي (18 عاما)، ومحمد وائل مناع (17 عاما)، من مخيم الدهيشة، وكامل مهدي زعول (18 عاما) وهو طالب توجيهي، وزيدان محمد زيدان (20 عاما) من حوسان، وأحمد محمد أبو رية من قرية ارطاس.

ومن جنين، اختطفت قوات خاصة "مستعربين" الأسير المحرر أشرف القيسي، خلال اقتحامها مخيم جنين، كما اعتقلت المواطنين أحمد جبر عبيد، ومحمد أسعد عطايا، من قرية عنزة.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن علاء سميح الأعرج من حي المعاجين في المدينة، وبراء نائل برهم دويكات من قرية روجيب، ونصير أبو ثابت من قرية بيت دجن.

ومن مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: عبد الرحمن الجليسي، واحمد تيسير راشد من مخيم الجلزون شمال المدينة، وجهاد أحمد حمايدة، وأحمد حمادة صباح من قرية كفر نعمة، وحمزة غازي الخطيب من قرية بلعين غرب رام الله.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عبيدة العجلوني من المنطقة الجنوبية من المدينة بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.