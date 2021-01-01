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"الشباب والثقافة" تُطلق مسابقة في الأغنية الوطنية الفلسطينية

الأربعاء 30 يونيو 2021 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، عن إطلاق مسابقة في الأغنية الوطنية لأفضل عمل فني مرئي ومسموع حول القضايا الوطنية ومعركة سيف القدس، وتنظمها بالتعاون مع المركز الثقافي الماليزي.

وأوضح رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، أن المسابقة تأتي في إطار سعي الهيئة لتأريخ معركة سيف القدس ثقافيًا، مشددًا على أهمية توظيف الفنون والآداب والتراث، في المعركة الثقافية مع الاحتلال ودعم الرواية الفلسطينية، وغرس روح المقاومة والتحدي في عقول وقلوب الأجيال الناشئة.

وقال محيسن: "نسعى من خلال المسابقة إلى إثراء المشهد الثقافي في قطاع غزة ودعم الإبداعات الموسيقية والمواهب الفنية، وإتاحة الفرصة لها للتعبير عن القضايا الوطنية بشكل عام ومعركة سيف القدس على وجه الخصوص"، لافتًا إلى أن الأغاني الوطنية تلعب دورًا مؤثرًا في إثارة الجماهير واستنهاضها وتحريضها على الثورة والنضال والصمود في وجه الاحتلال والمحافظة على الثوابت الوطنية وتشكيل الوعي الوطني.

وأشار إلى أن المشاركة في المسابقة متاحة أمام الفنانين والمبدعين من فلسطين والدول العربية، داعيًا كافة الراغبين بالمشاركة في المسابقة للدخول إلى المنصات الإعلامية الخاصة بالهيئة للاطلاع على شروط وآلية المشاركة.

يذكر أن الهيئة أطلقت خلال شهر يونيو/ حزيران الحالي مسابقتين في الشعر العربي والقصة العربية، بالإضافة إلى مسابقة في رسم الكاريكاتير لتسليط الضوء على القضايا الوطنية ومعركة سيف القدس.

#الشباب والثقافة #غزة

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