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الخضري يلتقي السفير الياباني ويشرح له الأوضاع الإنسانية في غزة

الأربعاء 30 يونيو 2021 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

التقى النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار السفير الياباني لدى فلسطين ماسايوكي ماجوشي وشرح له الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء الحصار والعدوان الإسرائيلي، وأهمية الشروع في اعادة الاعمار وضرورة رفع الحصار.

وأكد ماجوشي دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني، والاستمرار في تنفيذ جملة من المشاريع التنموية في فلسطين، مشدداً على أهمية انجاز المصالحة الفلسطينية.

من جهته، قدم الخضري شرحاً وافياً للسفير الياباني عن الأوضاع الحياتية في غزة في ظل استمرار الحصار وبعد العدوان الإسرائيلي الأخير، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإلزام اسرائيل برفع الحصار وفتح كافة المعابر التجارية والمخصصة للأفراد.

وشدد الخضري ضرورة العمل لإعادة الاعمار دون قيود إسرائيلية.

واستعرض الخضري آثار 14 عاماً من الحصار الإسرائيلي تخللها 4 حروب دمرت كثير من مقدرات شعبنا الفلسطيني.

وقال "بلغت معدلات البطالة ما يقارب ٦٠٪ بفعل الحصار وما تخللها من محاولات الاحتلال الضغط واستهداف كل مقدرات شعبنا الفلسطيني.

وأشار الخضري إلى أن ما يقوم به الاحتلال من حصار لغزه واستهداف القدس والضفة الغربية واستمرار الاستيطان والتهويد هو من أجل منع إمكانية قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس,

وجدد الخضري التأكيد أن أي عملية سلام او استقرار في المنطقة طريقها انهاء الاحتلال والاستيطان والحصار وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال الخضري" لن يكون هناك إمكانية نمو اقتصادي في ظل إغلاق المعابر والتحكم بها وإخضاعها للرؤية الاسرائيلية"، مؤكداً ضرورة إخراج حالة فتح المعابر من أي معادلات أمنيه أو سياسية.

وشكر الخضري اليابان على استمرارها في دعم قضيتنا الفلسطينية وحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة.

#غزة #جمال الخضري #السفير الياباني

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