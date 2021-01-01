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الاحتلال يسمح بتسويق البندورة من غزة بعد منع 52 يومًا

الأربعاء 30 يونيو 2021 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يسمح بتسويق البندورة من غزة بعد منع 52 يومًا



غزة / سما /

أعلنت وزارة الزراعة في غزة، عن سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء بتسويق محصول البندورة إلى أسواق الضفة الغربية عبر معبر كرم أبو سالم بعد تراجعها عن شرطها بنزع عنقها، وذلك بعد منع دام 52 يومًا.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالوزارة فايز الشيخ  إنه تم إبلاغ الوزارة عبر لجنة التنسيق الزراعي بسماح الاحتلال بتسويق البندورة دون اشترط نزع عنقها، وذلك بعد الجهود والضغوط التي بذلتها الوزارة بمساندة المزارعين والتجار.

وذكر الشيخ، أنه سيتم تسويق 200 طن من محصول البندورة اليوم إلى أسواق الضفة، و100 طن من محاصيل الخضار الأخرى.

وأشار إلى أن قطاع غزة يسوق سنويًا 21 ألف طن من محصول البندورة للضفة، و27 ألف طن للدول العربية والداخل المحتل.

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