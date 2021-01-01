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المقاومة تملك أوراق ستردع المحتل

هنية: ما أخذناه بسيف القدس لن نعطيه لأحد بسيف الإعمار

الأربعاء 30 يونيو 2021 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: ما أخذناه بسيف القدس لن نعطيه لأحد بسيف الإعمار



غزة / سما /

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية  (حماس) إسماعيل هنية إن عودة 7 مليون لاجئ فلسطيني إلى مدنهم وقراهم الأصلية في فلسطين حقّ شرعي لن نتخلى أو نتراجع عنه مهما كلفنا الثمن، وسنحمي ثوابت شعبنا الفلسطيني، وسنحافظ عليها حتى التحرير.

وشدد هنية، خلال لقاء شعبي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت مع الهيئات الشعبية والمدنية وممثلي الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية، أن المخيمات الفلسطينية في لبنان ستبقى عنوانًا للصمود الفلسطيني، داعيًا إلى إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، والإسراع في إعادة إعمار مخيم نهر البارد.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس أن معركة سيف القدس وحدت الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج حول خيار المقاومة، وهتف أبناء شعبنا وأمتنا لمقاومة، ولقائد أركانها محمد الضيف، مؤكدًا أن المقاومة تمتلك العديد من أوراق القوة التي ستردع المحتل، وتوقف جرائمه.

وقال هنية إن ما أخذناه بسيف القدس لن نعطيه لأحد بسيف الإعمار، وسنعيد إعمار غزة رغمًا عن أنف الاحتلال الإسرائيلي.

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